إيران تتفق مع روسيا لضخ غازها إلى العراق

2022/10/14 | 16:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد نائب وزير النفط الإيراني أحمد أسدزاده، بأن الغاز الروسي في...

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