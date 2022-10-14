2022/10/14 | 16:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تعهد رئيس الجمهورية الجديد، عبد اللطيف رشيد، الجمعة 10/14/2022، بالعمل الجاد...

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد: أتعهد بأن أكون رئيساً لجميع العراقيين بدون تميبز أولاً على المسلة.

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