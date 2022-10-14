ستنطلق غداً.. الفتح يتحدث عن محاور مفاوضات تشكيل حكومة السوداني

2022/10/14 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الجمعة، عن موعد انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان المفاوضات ستكون ضمن ثلاثة محاور.وقال عبد الهادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانسداد السياسي انتهى مع حسم ملف التصويت على رئيس الجمهورية وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة القادمة"، مؤكداً أن "المفاوضات ستبدأ من يوم غد في بغداد بحضور ممثلي عدة قوى سياسية".وأضاف، أن "المفاوضات ستتركز على ثلاثة محاور رئيسية ابرزها آلية مشاركة القوى في الحكومة وقوائم المرشحين ومناقشة برنامج الحكومة القادمة في مجالات متعددة ابرزها الاقتصادية".واشار الى أن "الاجواء ايجابية ونتوقع ان تحسم كل المحاور خلال فترة وجيزة"، مؤكداً أنه "خلال تشرين الثاني ربما تعرض كابينة السوداني الوزارية للتصويت امام مجلس النواب".وتسلم محمد شياع السوداني، مساء الخميس، كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

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