2022/10/14 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 3 إرهابيين في طوزخورماتو

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