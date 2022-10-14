2022/10/14 | 16:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cul1ygnPGiE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الظالمي: السوداني سيعلن عن كابنيته الحكومية خلال أسبوعين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الظالمي: السوداني سيعلن عن كابنيته الحكومية خلال أسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).