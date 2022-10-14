التضخم مازال منتصرًا على البنك الفيدرالي.. ماذا بعد؟. عبدالله عبادة

2022/10/14 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب عبدالله عبادة:

بالرغم من هبوط أسعار النفط حوالي 8% في آخر ٣ شهور، و هبوط أسعار حاويات النقل حوالي 90% من قبل سنة (كان 20$ ألف و أصبح 2,300$) إلا أن أرقام التضخم مازالت ترتفع

‏يعود ذلك إلى وجود عدة مؤشرات لمراقبة التضخم..



من أهمها Overall CPI و Core CPI

‏ما الفرق بينهم؟ و كيف يأثر؟

‏CPI = Consumer Price Index

‏باختصار هو مؤشر يتضمن أسعار أكثر من 90 ألف سلعة وخدمة: النفط، الغذاء ومدخلاته، الايجارات، و غيره مما يستهلكه الناس بشكل عام

‏الـOverall CPI هو المؤشر الذي يأخذ تقريبا كل السلع و الخدمات في عين الاعتبار، بما فيها الاسعار ذات التذبذب مثل النفط و الغذاء

‏الفرق بينه و بين المؤشر العام هو أن هذا يستثني السلع والخدمات المتذبذبة مثل الغذاء و الطاقة

‏و يُنظر إليه لكي يبرز صورة أوضح لباقي أسعار الخدمات التي قد تؤثر عليها أسعار الطاقة والغذاء لو ارتفعت/انخفضت بشكل كبير

شنو الصار البارحه؟

أعلنت هيئة الاحصاء الأمريكية عن أرقام المؤشرين لشهر سبتمبر، وكانت النتيجة كما يلي:

‏Overall CPI: ارتفع 8.2% بشكل سنوي، و 0.4% عن شهر أغسطس

‏Core CPI: ارتفع 6.6% بشكل سنوي، و 0.6% عن شهر أغسطس

‏الارتفاعات تشير إلى أن رفع الفيدرالي للفائدة في الشهور الأخيرة لم يكن كافي..

و بالتالي بعد أرقام البارحه يسعر السوق رفع الفائدة اليوم بمعدل 0.75% في الجلسة القادمة بنوفمبر، وذلك أملا في كبح التضخم الذي أصبح الهاجس الأول للبنك الفيدرالي

‏علما أن أساس وجود البنك الفيدرالي هو لتحقيق هدفين:

‏١- تحقيق أقصى نسبة توظيف ممكنة

‏٢- المحافظة على استقرار الأسعار

و حتى الآن فشل البنك في النقطة الثانية و سيحاول قدر المستطاع من خلال رفع الفائدة، التي هي حاليا بين 3-3.25%، من المتوقع أن تصل إلى 5% في السنة القادمة

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