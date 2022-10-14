2022/10/14 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أثنى وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الجمعة، على مبادرة تربوية أطلقها مجموعة من معلمي ومدرسي تربية محافظة ذي قار، تهدف إلى إعادة تأهيل الكتب المدرسية المستخدمة وإرجاعِها مرة أخرى إلى التلاميذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يثني على مبادرة أطلقتها مجموعة تربوية في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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