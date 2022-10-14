الإطاحة بـ 3 إرهابيين في طوزخورماتو

2022/10/14 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، الإطاحة بـ 3 إرهابيين في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.وقالت المديرية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة […]

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