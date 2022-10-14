منها لمعالجة الحروق :اعداد مخططات انشاء 3 مستشفيات تخصصية متطورة في كربلاء

2022/10/14 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الصحة والتعليم الطبي

التابعة للعتبة الحسينية عن التخطيط

لإنشاء 3 مستشفيات تخصصية في كربلاء

المقدسة.

وقال رئيس الهيئة الدكتور ستار الساعدي

لـ"الصباح": انه تم اكمال الدراسات

والمخططات الهندسي

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