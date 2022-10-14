الحشد يشرع بعملية أمنية في نينوى

2022/10/14 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي، الجمعة،

عملية تفتيش امنية في محافظة نينوى.

وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان صحفي

ان "قوة من اللواء 21 التابع لقيادة

عمليات نينوى للحشد الشعبي وضمن مذكرة

قبض قضائية شرعت بعملية

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