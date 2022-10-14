2022/10/14 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:الدكتور طلال فائق الكمالي

لستُ بصددِ ذكرِ مناقبِ الرسولِ(صلى

الله عليه وآله وسلم) في الوقتِ الذي

جعلَه اللهُ تعالى حبيبا له، ولعل

الخلّيةَ التي انماز بها النبيُّ

إبراهيم عليه السلام بوصفه خليلَ

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