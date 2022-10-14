2022/10/14 | 17:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AFp-DquplII

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. إعلاميون وأعضاء برلمان ونشطاء يناقشون دور الإعلام في الحد من الفساد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك.. إعلاميون وأعضاء برلمان ونشطاء يناقشون دور الإعلام في الحد من الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).