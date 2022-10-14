إيلون ماسك يطالب البنتاغون بدفع تكاليف الخدمات التي تقدمها أقماره الاصطناعية في أوكرانيا

2022/10/14 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت شركة "سبايس إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك البنتاغون بعدم قدرتها على الاستمرار في تمويل خدمة الإنترنت عبر أقمار "ستارلينك" الإصطناعية التي باتت مصدرا حيويا للاتصال يستخدمه الجيش الأوكراني خلال حربه ضد روسيا.

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