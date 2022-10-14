2022/10/14 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الشكر لكل من تركيا والإمارات العربية لجهود الوساطة والجهود الإنسانية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وقضية تبادل الأسرى.وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تشكر تركيا والإمارات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تشكر تركيا والإمارات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تشكر تركيا والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).