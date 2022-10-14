انخفاض اسعار النفط دون الـ 92 دولار للبرميل الواحد

2022/10/14 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، نحو 3% دون 92 دولاراً للبرميل.وانخفضت العقود الآجلة من خام برنت مسجلة 91.92 دولاراً للبرميل بعد أن أغلقت أمس عند 94.57 دولاراً.وسجلت العقود الآجلة من […]

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