2022/10/14 | 18:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: زار وفد من سفارة جُمهُوريَّة العراق في أنقرة، الجمعة 10/14/2022، أُسرة...

ظهرت المقالة مواطن تركي يقتل عراقيا بطريقة بشعة في مدينة سنجان التركية أولاً على المسلة.

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