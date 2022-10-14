كاميرا CNN بالعربية تأخذك برحلة للمستقبل داخل سيارة كاديلاك

2022/10/14 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ديفيد لونغ من شركة جنرال موتورز بعض المواصفات التي تتميز بها سيارة كاديلاك "إنرسبيس" النموذجية التي عرضت بمعرض جايتكس 2022.

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