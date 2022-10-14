2022/10/14 | 18:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول تعليق للمفوضية الأوروبية بعد الإعلان عن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/14 | 18:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق للمفوضية الأوروبية بعد الإعلان عن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق للمفوضية الأوروبية بعد الإعلان عن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).