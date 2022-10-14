2022/10/14 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداقترح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عبد الحسين الهنين، الجمعة, إلغاء وزارتي النفط والكهرباء وتأسيس وزارة الطاقة، معتبراً أن اقتصاد البلاد سينتعش في تأسيس وزارة الطاقة.وقال الهنين في حديث لـ (بغداد اليوم ) إن "الواجب يحتم علينا الذهاب الى إلغاء وزاراتي النفط والكهرباء وتأسيس وزارة الطاقة بقانون أو نظام داخلي مؤقت يتوافق مع قانون الوزارة المزمع تشريعه لاحقاً حيث يمكن ان تظم الوزارة كلا من شركة النفط الوطنية بدلاً عن وزارة النفط وشركة الكهرباء الوطنية بدلاً عن وزارة الكهرباء اضافة الى شركة الغاز الوطنية بدلاً عن شركات الغاز في وزارة النفط وهيئة الطاقة الذرية العراقية فضلا عن جميع شركات ومؤسسات وزارة النفط الحالية المتبقية التي لم ترتبط بأي من الشركات ألمذكورة".وأشار الى أنه "يمكننا انشاء مركز ابحاث الطاقة وهو تأسيس جديد بمعايير عالمية ويختص بكل ما من شأنه تطوير قطاع الطاقة في العراق متضمناً سوق الطاقة المحلي والخارجي".وتابع ان "الحديث عن الإصلاح يجب ان يكون باتخاذ بعدة خطوات واقعية وشجاعة يرفض فيها الاستماع إلى المترددين والمنتفعين وليس هناك ملف في العراق يمكن البدء بالإصلاح فيه أفضل من قطاع الطاقة كونه ما يزال يمثل 95% من الواردات المالية المباشرة للعرق"، مبينا أن "التردد في إصلاح هذا القطاع والاكتفاء بالحديث (الترفي) في الندوات والمؤتمرات فهو يعني المزيد من الهدر وضياع الفرص".واوضح الهنين ان "قطاع الطاقة يعد القاطرة التي تقود الاقتصاد وإن هذا القطاع ما يزال هو المكان الأخطر في التعاقدات وهو بؤرة القرارات الاستثنائية التي تتجاوز تعليمات إبرام العقود ولا تراعي تعليمات تنفيذ قانون الموازنة وذلك بذريعة عدم توفر المنافسة واحتكارية الشركات المتعاقد معها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل مغادرة الكاظمي.. مستشاره يقدم مقترحاً لإلغاء وزارتي النفط والكهرباء - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل مغادرة الكاظمي.. مستشاره يقدم مقترحاً لإلغاء وزارتي النفط والكهرباء - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).