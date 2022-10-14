بافل الطالباني يستقبل السوداني في بغداد

2022/10/14 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، استقبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد".

وأضاف ان "الجانبان بحثا تشكيل الحكومة المقبلة".

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