بالصور:مصرع ثلاثة اشخاص بحادث مروري في ذي قار

2022/10/14 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرع ثلاثة أشخاص بحادث مروري مروع في

محافظة ذي قار جنوب العراق.





وقالت مديرية المرور العامة في بيان لها

وتلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه" وقع

الحادث بين مركبتين نتيجة التصادم على

طريق ناصرية _شطره قرب

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