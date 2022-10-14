لا للمكاء ولا للتصدية

2022/10/14 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

بسم الله الرحمن الرحيم (وَمَا كَانَ

صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا

مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ) ـ الأنفال / 35

هذه الآية الكريمة توقف عندها كل

المفسرين والمحققين وبينوها في مصادر

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