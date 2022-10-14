بلينكن يلتقي ناشطين إيرانيين.. ويؤكد لهم دعم واشنطن

2022/10/14 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، على دعم الولايات المتحدة للاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني، مبرزا العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد المسؤولاين عن قمع التظاهرات.

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