الحلبوسي يحيل مطالب بشأن متظاهري تشرين إلى اللجنة القانونية

2022/10/14 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن احالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كتاب النائب محمد عنوز بخصوص (قضايا المتظاهرين) الى الجنة القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

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