2022/10/14 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية شرطة الطاقة، عن ضبط عجلة مخالفة والقبض على حائزها في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، اليوم الجمعة، أنه “ألقت مفرزة سيطرة شرطة النفط الصقور على متهم وضبط عجلته صهريج، وذلك لوجود منتوج متبقي داخل الحوضية لم يتم تفريغه”.

وأضافت أنه “تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلة داخل أحد مراكز شرطة النفط لعرضه أمام القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.

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