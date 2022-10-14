 البصرة تحذر من إعلانها مدينة منكوبة في حال عدم معالجة ازمة الملوحة بالمياه

2022/10/14 | 19:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ البصرة

حذرت مديرية مياه البصرة، من اعلان محافظة البصرة مدينة منكوبة في حال عدم معالجة ازمة الملوحة في المياه.

وقال المعاون الفني لمدير ماء البصرة، ميثم جار الله، إن "مديرية مياه البصرة أوقفت التغذية من ماء شط العرب بسبب الملوثات".

وأضاف أن مشروع تحلية مياه البحر هو المنقذ لاهالي البصرة، اذ سيوفر 1.25 مليون مكعب يوميا من المياه لغاية العام 2060.

ونوه إلى ان عدم معالجة التراكيز المحلية في المياه، فان البصرة ستتحول الى مدينة منكوبة.

واوقف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، توقيع العقد مع شركة شنغاي الصينية، لتوقيع عقد تحلية المياه.

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