2022/10/14 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أحال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مطالب تتعلق بأحداث احتجاجات تشرين الأول 2019 وشريحة من المشاركين فيها إلى اللجنة القانونية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



رئاسة البرلمان تحيل مطالب بشأن متظاهري تشرين إلى اللجنة القانونية المركز الخبري الوطني.

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