جولة لعدسة (بغداد اليوم) لنقل الآراء حول السلة الغذائية ومدى مساهمتها في خفض الأسعار

2022/10/14 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ومع الأزمة الغذائية التي تشهدها دول المنطقة، يشهد العراق استقرارا في توزيع السلّة الغذائية على المواطنين.

وأجرت عدسة (بغداد اليوم) جولة لنقل الآراء حول السلة الغذائية ومدى مساهمتها في خفض الاسعار في العراق.

وأشاد عدد من المواطنين بالسلّة الغذائية كونها دعمت شريحة كبيرة من الفقراء.

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