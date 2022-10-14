بالوثيقة.. توجيه من الحلبوسي يخص أحداث احتجاجات تشرين الأول 2019

2022/10/14 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، توجيها يخص أحداث احتجاجات تشرين الأول 2019.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الاخير احال كتاب النائب محمد عنوز بخصوص (قضايا المتظاهرين) للجنة القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

ادناه نص الوثيقة:

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