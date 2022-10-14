2022/10/14 | 19:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها...

ظهرت المقالة العراق يسجل ارتفاع كبير بمعدلات الطلاق..



أكثر من 7 حالات كل ساعة أولاً على المسلة.

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