خطاب سياسي يتعمّد استفزاز التيار الصدري على انه الخاسر الأكبر لدفعه نحو التصعيد

2022/10/14 | 19:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بانتخاب البرلمان العراقي يوم الخميس السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا،...

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