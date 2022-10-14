تداول صورة لزوجة محمد صلاح مع شريكات لاعبي ليفربول

2022/10/14 | 19:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل صورة لزوجة اللاعب المصري محمد صلاح، ماجي صادق، مع بعض زوجات وشريكات حياة لاعبي ليفربول، الجمعة.

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