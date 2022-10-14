الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة في العراق بصلاحيات كاملة

2022/10/14 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عبد اللطيف رشيد لانتخابه رئيساً للجمهورية ومحمد شياع السوداني لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.وأكد الاتحاد في بيان صحفي ان “هذه خطوات إيجابية تجاه تشكيل الحكومة التي طال انتظارها”، مشددا على “ضرورة ان يشكل العراق بسرعة حكومة ذات تفويض دستوري وصلاحيات كاملة يمكنها تنفيذ الإصلاحات التي تمس الحاجة اليها والاستجابة لإحتياجات وطموحات الشعب”.

وجدد الاتحاد “التزامه بتقوية شراكته مع العراق في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق الإستقرار في المجتمع”.

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