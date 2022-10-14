السوداني يستثني ثلاث وزارات من الإستحقاقات الانتخابية

2022/10/14 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو في ائتلاف دولة القانون، ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، سيستثني ثلاث وزارات من الاستحقاقات الانتخابية في تشكيل الحكومة.وقال وائل الركابيفي حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، أن “السوداني استثنى ثلاث وزارات من الاستحقاقات الانتخابية وهي الكهرباء، والصحة، والإعمار والإسكان”.وأضاف ان السوداني “هو من سيدير أو يختار إدارة هذه الوزارات”.وأشار الركابي الى ان “أساس عمل هذه الحكومة سيكون بتقديم الخدمات ومحاربة الفساد او ملاحقته وانهاءه ببعض الوزارات”.

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