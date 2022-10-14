الجوية يتغلب على القاسم ونفط الوسط ونظيره الميساني

2022/10/14 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نادي القوة الجوية، اليوم

الجمعة، من تحقيق الفوز على فريق القاسم

2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري

الكرة الممتاز.

سجل فريق نادي القاسم هدفه في مرمى

القوة الجوية في الدقيقة 10 عن طريق رضا

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