تفاصيل لقاء السوداني وطالباني

2022/10/14 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد دعا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الجمعة، المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني لتجنب تكرار فشل الحكومات السابقة، معربا عن دعمه الكامل للسوداني خلال مفاوضات تشكيل الحكومة. وقال طالباني في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "استقبل ببغداد المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني ". واضاف انه "جرى مناقشة برنامج الحكومة الجديدة واستراتيجيتها وكذلك توحيد الجهود لتكون تلك الحكومة حكومة وطنية خدمية خلال مدتها القانونية والتوجه نحو مطالب المواطنين أكثر".وهنأ طالباني بحسب البيان "السوداني مشددا على توصيات اجتماعهما السابق نفسها "، مؤكدا ان "حماية الحقوق الدستورية لشعب كردستان هي واجب الحكومة الجديدة ولابد أن ينظر إلى الشعب الكردي وجميع المكونات بالنظرة نفسها آملا أن يعمل الجميع كفريق واحد من أجل تحقيق المصالح العليا على أساس الدستور".

وتابع انني "آمل أن تخطو الحكومة نحو حكم رشيد برؤية جديدة ولا تكرر أخطاء وتجارب الماضي وان لا تخلط المشكلات السياسية بالحكم والا يصبح المواطنون رهين الصراعات"، مبينا ان "تشكيل الحكومة في هذه اللحظة الحساسة مسؤولية كبيرة وسنكون جميعا داعمين للمساعي الوطنية.من جهته أشاد السوداني بجهود طالباني لإنجاح هذه الخطوة الوطنية قائلا وذكر السوداني "زرت أخا وصديقا ومشاركا أساسيا في الحكومة الجديدة ".

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