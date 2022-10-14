الاتحاد الأوروبي يبارك انتخاب رئيس جمهورية العراق وتكليف السوداني - خطوة إيجابية

2022/10/14 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بارك الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، انتخاب رئيس جمهورية العراق وتكليف السوداني، مؤكدين بأنها خطوة إيجابية.

وذكر بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاتحاد الاوروبي بارك عبد اللطيف رشيد إنتخابه رئيسًا لجمهورية العراق ولمحمد السوداني ترشيحه رئيسًا مكلفًا للوزراء"، مؤكدا إن "هذه خطوات ايجابية تجاه تشكيل الحكومة الذي طال انتظاره، بعد مرور عامٍ على انتخابات تشرين الاول 2021 والتي ارسل الاتحاد الاوروبي لأجلها بعثة رصد انتخابية.

وأضاف "كذلك يدين الاتحاد الاوروبي الهجمات الصاروخية التي وقعت بالقرب من البرلمان العراقي قبل فترة قصيرة من التصويت لرئيس الجمهورية يوم الخميس.



ليس للعنف مكان في العملية الديمقراطية، ولا بد من حل الخلافات بشكل سلمي من خلال الحوار البناء ضمن الإطار الدستوري".

وأوضح ان "من الضروروي الآن أن يشكل العراق بسرعة حكومة ذات تفويض دستوري وصلاحيات كاملة يمكنها تنفيذ الاصلاحلات التي تمس الحاجة اليها والاستجابة لإحتياجات وطموحات شعبها".

وتابع "ويبقى الإتحاد الأوروبي ملتزمًا بتقوية شراكته مع العراق في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق الإستقرار في المجتمع"، مبينا إن "وجود العراق وهو ينعم بالسلام والازدهار والديمقراطية هو أمر ضروري لشعبه وللمنطقة ولأوروبا".

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