أمطار وغبار.. تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة - عاجل

2022/10/14 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، تسجيل زخات مطر في شمال وغرب العراق مساء الاحد، مبينا ان مناطق الجنوب ستشهد موجات غبارية نهار الغد.

وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم) ان "الاجواء غير مستقرة خلال ايام الاسبوع في كافة المدن، حيث يستمر ظهور بعض السحب في مناطق من مدن شمال البلاد وتوقعات بهطول زخات خفيفة مساء السبت في دهوك".

وتوقع "هطول زخات خفيفة من الامطار مساء الاحد في مناطق من نينوى وشمال غرب الانبار ودهوك مع تصاعد للغبار مابين ذي قار والسماوة والديوانية والنجف نهار السبت".

واشار الى ان "الرياح تستمر بالهبوب من الاتجاه الجنوبي الشرقي وتكون معتدلة السرعة مع بعض التقلبات شمال وغرب البلاد مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال الايام القادمة في كافة المدن".

وبين أن "التوقعات الاولية تشير لانخفاض ملحوظ نهاية الاسبوع في مدن وسط وغرب وشمال البلاد وانخفاض طفيف نهاية الاسبوع في مدن الجنوب والفرات الاوسط".

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