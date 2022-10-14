قيادي صدري: الصدر لم يخطأ في الانسحاب البرلماني.. ولا يطمع في مكسب دنيوي او سياسي

2022/10/14 | 20:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: رد إعلام التيار الصدري، بشأن التحليلات المتداولة عن انسحاب الكتلة الصدرية...

ظهرت المقالة قيادي صدري: الصدر لم يخطأ في الانسحاب البرلماني..



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