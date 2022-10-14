2022/10/14 | 20:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف عضو في ائتلاف دولة القانون، ان رئيس الوزراء المكلف محمد...

ظهرت المقالة قيادي بالقانون لـ المسلة: السوداني يستثني وزارات الكهرباء والصحة والإعمار من الاستحقاق الانتخابي أولاً على المسلة.

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