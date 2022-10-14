توقيف روسي بحوزته طائرات مسيرة وتسجيلات فيديو في النروج

2022/10/14 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاء النروجي، الجمعة، اعتقال روسي بحوزته طائرتان مسيرتان ومجموعة من الصور وتسجيلات فيديو، أثناء محاولته العودة إلى بلاده، موضحا أنه وضع في الحبس الاحتياطي في النروج.

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