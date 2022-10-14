لماذا اصبحنا طائفيين ؟

2022/10/14 | 20:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم ابراهيم كتب احد الاصدقاء على صفحة الفيسبوك في معرض نقده للمجتمع العراقي ” لا يوجد شيء اسمه التعايش في تاريخ المكوّنات العراقية ” وشرح ذلك مطولا .يبدو انه...أكمل القراءة ←

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