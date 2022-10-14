الأزمة العراقية ببعدها الإيراني

2022/10/14 | 20:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: خير الله خيرالله قبل سنة، أجريت الانتخابات العراقيّة.بعد سنة يتبيّن أنّ تلك الانتخابات لم تكن سوى خطوة أخرى في سياق تعميق الأزمة السياسية العراقية، وهي أزمة يتأكّد كلّ...أكمل القراءة ←

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