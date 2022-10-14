البحث عن رئيس

2022/10/14 | 20:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي كما كان متوقعا، فشل وفد ائتلاف ادارة الدولة برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وعضوية المرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مع...أكمل القراءة ←

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