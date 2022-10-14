نائب: : المجتمع الدولي يهمه أن تشكل حكومة عراقية قوية

2022/10/14 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن الاطار التنسيقي ثائر مخيف، أن المجتمع الدولي يهمه أن تشكل حكومة عراقية قوية، فيما بين أن الجميع يعرف موقع العراق الجغرافي واهميته الدولية.

وقال مخيف، اليوم الجمعة، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “الجميع يعرف موقع العراق الجغرافي واهميته الدولية”، مشيراً الى أن “المجتمع الدولي يهمه أن تشكل حكومة عراقية قوية”.

وأضاف أن”الكثير من الدول تتطلع الى ان تكون حكومة عراقية وواعدة تتفاعل مع المجتمع الدولي وتحاكي تطور العالم “.

وتابع مخيف أن “على الحكومة أن تقيم علاقات متوازنة مع المحيط الاقليمي والدولي”.

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