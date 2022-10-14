القبض على خمسة متهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظتين

2022/10/14 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على خمسة متهمين بحيازة المواد المخدرة في البصرة والمثنى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، ألقت مفارز مديرية مكافحة مخدرات البصرة القبض على (٣) متهمين ضبط بحوزتهم على (٩٠٠) غرام من مادة الحشيشة المخدرة، و(٢٠) غراما مادة الكريستال، وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع، ومبلغ من المال قدره ثلاثون مليون دينار عراقي”.

واضافت “كما ألقت مديرية مكافحة مخدرات المثنى القبض على متهمين اثنين بحوزتهم (٣٢٥) غراما من مادة الكريستال المخدرة، حيث تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل”.

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