في محافظتين.. القبض على عدد من تجار المخدرات

2022/10/14 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على خمسة متهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظتي البصرة والمثنى.

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