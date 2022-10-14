بالفيديو.. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوجه خطاب شديد اللهجة لرئيس هيئة الاستثمار: أمامكم أسبوع واحد فقط !!

2022/10/14 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوجه خطاب شديد اللهجة لرئيس هيئة الاستثمار: أمامكم أسبوع واحد فقط !!#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/auuItvhOH5

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) October 14, 2022

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