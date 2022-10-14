السفيرة الأمريكية ترحب بتعهد السوداني ⁦ بمكافحة الفساد والدفاع عن السيادة

2022/10/14 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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رحبت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، آلينا رومانوسكي، بتعهد المكلف بتشكيل الحكومة، محمد شياع السوداني، بمكافحة الفساد والدفاع عن السيادة.

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