صورة لخريطة المغرب وراء جنرال روسي كبير.. هل تغير موقف موسكو تجاه الصحراء؟

2022/10/14 | 21:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما على صفحات مغربية صورة قيل إنها تُظهر القائد العسكري الروسي الجديد في أوكرانيا يضع وراءه في الأيام الماضية علما تظهر فيه الصحراء الغربية - المتنازع عليها - تحت سيادة المغرب.

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